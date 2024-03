Meistergruppe: Salzburg und Sturm Graz am ersten Spieltag in der Favoritenrolle

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

Meistergruppe, 1. Spieltag

SK Rapid Wien – LASK Linz 0:0

Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga nur eins der 10 Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt (1:2 H, im Februar 2023), kassierte dabei nur sechs Gegentreffer und spielte fünfmal zu null – unter den aktuellen Bundesligisten hält Sturm einzig gegen Austria Lustenau prozentual häufiger die Null (in 9/16 Spielen, 56%) als gegen die Kärntner (50%).

Der SK Austria Klagenfurt punktete in dieser Saison der Bundesliga in 18 der 22 Spiele des Grunddurchgangs (8S 10U) – erstmals so oft und ist auch in der dritten BL-Saison der Klubhistorie in der Meistergruppe dabei.

Der SK Sturm Graz verlor nur zwei der ersten 22 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – so wenige Niederlagen waren es für die Grazer zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison zuvor nur in der Vorsaison (2) und 1997/98 (1).

Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit vier Heimspielen ungeschlagen (1S 3U) – erstmals in dieser Saison. Vier BL-Heimspiele ohne Niederlage innerhalb einer Saison gab es für die Klagenfurter gar erst einmal, in der Premierensaison 2021/22 blieb das Team von Peter Pacult die ersten acht Heimspiele ungeschlagen (3S 5U).

Der SK Sturm Graz holte 22 Punkte aus den ersten 11 BL-Auswärtsspielen in dieser Saison der Bundesliga – nur in der Vorsaison und 1995/96 hatten die Grazer zum Vergleichszeitpunkt mehr (je 23). Weiters traf der SK Sturm Graz in den vergangenen 21 Auswärtsspielen in der Bundesliga in Folge – erstmals in der Klubgeschichte.

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz Sonntag

FC RB Salzburg – TSV Hartberg Sonntag