Meister war eine Nummer zu groß

Im letzten Spiel der Saison 2017/18 musste sich der KFZ Hagspiel FC Hittisau gegen den TSV Altenstadt mit 1:4 geschlagen geben.

Damit konnten sich die Gäste auch den Meistertitel in der 1. Landesklasse sichern. Die Zuschauer sahen zu Beginn eine Partie, in welcher beide Teams auf eine sichere Defensive setzten und es daher auch wenige Torraumszenen zu sehen gab. Unserer Mannschaft gelang es in dieser Phase recht gut, den Aufsteiger zu kontrollieren. Allerdings wurden kaum nennenswerte Offensivaktionen gesetzt. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff ging der TSV Altenstadt dann mit 1:0 in Führung.