Meister TTC Kennelbach verzichtet auf Aufstieg

Trotz vorzeitigen Meistertitel spielt die Hofsteig-Mannschaft weiter im unteren Play-off der Tischtennis-Bundesliga

Dabei begann das gestrige Spiel alles andere als ideal für unsere Mannschaft. Maxime musste sich im ersten Spiel des Tages gegen unseren ehemaligen Spieler David Klaus mit 1:3 geschlagen geben. Anschließen kamen drei ungefährdete Siege unserer Legionäre ehe es zum Aufeinandertreffen von Miro Sklensky und David Klaus kam. Klaus zeigte, dass er in dieser Saison unter seinen Möglichkeiten spielte und forderte unsere Nummer eins der Einzelrangliste bis zum letzten Punkt im fünften Satz. Das Glück blieb aber auf unserer Seite und so gewannen wir mit 4:1.

Das heutige Spiel begann mit einem knappen 3:2 Sieg von Miro gegen Rapolt. Anschließend musste sich Maxime abermals David Klaus geschlagen geben. Istvan Toth stellte mit einem klaren 3:0 Sieg gegen Päuerl die 2:1 Führung her ehe unsere beiden Routiniers im Doppel auf 3:1 erhöhten. Beim gleichen Stand wie am Vortag ging es abermals in Spiel zwischen Miro und David. Die beiden kennen sich natürlich noch gut aus gemeinsamen Zeiten bei Kennelbach. Diesmal agierte Miro aber von Beginn an konzentrierter und ließ seinem Gegner nicht viel Chancen. Mit einem klaren 3:0 Sieg sicherte er, wie auch am Vortag, den 4:1 Sieg gegen Flötzersteig und somit den Meistertitel.