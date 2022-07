Meister Salzburg will gegen Sturm Graz das 71. Mal siegen

Das Topspiel am zweiten Spieltag in der Bundesliga steigt in der Steiermark.

SK Sturm Graz - FC Salzburg Samstag, 30.07.2022, 19:30 Uhr, Merkur Arena

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga 70 Spiele gegen den SK Sturm Graz – Bundesliga-Höchstwert für die Salzburger. Im letzten Duell der Vorsaison (29. Runde) gewann allerdings Sturm erstmals nach fünf Duell-Niederlagen in Folge.

Der FC Salzburg traf in der Bundesliga gegen den SK Puntigamer Sturm Graz in 14 Spielen in Folge (35 Tore insgesamt) – erstmals so lange in der Bundesliga-Geschichte.

Der SK Puntigamer Sturm Graz traf in der Bundesliga in den letzten 10 Heimspielen gegen den FC Salzburg in Folge (13 Tore) – erstmals in der Bundesliga-Historie.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga in den letzten fünf Saisonen das erste Auswärtsspiel, einen Punkteverlust gab es zuletzt 2016 – damals mit 1:3 beim SK Sturm Graz.

David Affengruber fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Vergangene Saison stand er in 29 der 32 BL-Spiele in der Startelf – mit ihm in der Startelf holte der SK Sturm Graz im Schnitt 1,8 Punkte pro Spiel, ohne ihn nur genau einen (1S 2N). Seine ersten fünf Spiele in der Bundesliga absolvierte er 2021 für den FC Salzburg.

