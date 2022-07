Meister FC Salzburg will gegen Austria Wien siegen

Das Eröffnungsspiel in der Ö-Fußball Bundesliga bestreitet der Titelverteidiger und die Wiener Veilchen.

Bundesliga, 1. Spieltag: FC Salzburg – FK Austria Wien Freitag, 22.07.2022, 20:30 Uhr

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 12 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (11S 1U) und verlor nur eines der letzten 27 Bundesliga-Duelle (20S 6U), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga die letzten sieben Heimspiele gegen den FK Austria Wien – erstmals. Die Wiener Austria verlor zuvor nur gegen den FC Wacker Innsbruck (1987-1990) so häufig in Folge, gegen kein Team häufiger.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga in den letzten fünf Saisonen das Auftaktspiel – erstmals so oft in Serie. In jedem dieser fünf Spiele erzielten die Salzburger mehr als ein Tor. Zuhause gewannen die Salzburger die letzten sechs Auftaktspiele und verloren daheim zuletzt im Jahr 2000 – mit 0:3 gegen den SK Rapid Wien.

Der FC Salzburg war in der vergangenen Saison der Bundesliga das torgefährlichste Team in der Schlussviertelstunde (31 Tore). So viele Treffer innerhalb einer Saison in der Bundesliga ab der 76. Minute gelangen zuvor nur dem SK Rapid Wien in der Saison 1985/86 (ebenfalls 31).

Der FK Austria Wien erzielte 16 Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus – Bestwert in der vergangenen Saison der Bundesliga. Mehr Tore nach Flanken in einer BL-Saison erzielte in den letzten 10 Jahren nur der FC Salzburg 2013/14 und 2019/20, mit je 17 Toren nach Flanken aus dem Spiel heraus.

