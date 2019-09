Meister FC Dornbirn besiegt Meister FC Alberschwende

Klarer 7:1-Auswärtssieg der Rothosen-Ladies gegen die Wälderinnen

23 Meisterschaftsspiel für die FC Mohren Dornbirn Ladies und der 23 Erfolg in diesem Bewerbsspiel. Die Rothosen mit Meistermacher Günther Kerber besiegten den regierenden Champion der Frauen Vorarlbergliga in Alberschwende mit 7:1. Trotz einem frühen Rückstand siegten Carina Brunold und Co. noch mit sechs Treffern Differenz. Ein Doppelpack von Magdalena Anna Keck und je ein Tor von Betül Topduman, Felicia Frick, Livia Klocker und Mailin Studer plus ein Eigentor der Wälderinnen brachte das Schützenfest. Am Mittwoch, 25. September, 17.30 Uhr, folgt für VFV Cupsieger FC Mohren Dornbirn das Auswärtsspiel in Kennelbach um den Einzug ins Halbfinale. (tk)