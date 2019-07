Meinungsvorherrschaft

Wie wir (der Baron, Eisbär, Kater & ich) vor kurzem vernommen haben, ist BP van der Bellen zu den Katastrophen-Promipheten übergetreten. Er glaubt, den Ausdruck „Klimawandel“ durch “Klimakatastrophe“ ersetzen zu müssen. Barfuß schreitet er durch das Krumbacher Moor. Das scheint uns keine gute Idee, denn er hat dabei sicher etliche Blasen gut gelagertes CO2 losgequatscht, das, teuflisch hochgestiegen, jetzt die Erde noch höllischer macht. Vielleicht geht er nächstes Jahr besser barfuß über den Bodensee und lässt die kleine Greta das Spiel am See eröffnen.

„Die Vertreter der Klimaschutzbewegung nehmen für sich in Anspruch, aus Gemeinwohlgründen zu handeln. (…) Befeuert von Klimageografen, die mitunter eine kritische Distanz zu ihrem Forschungsfeld vermissen lassen, werden Wissenschaftler als Heilige betrachtet, solange sie die eigenen Standpunkte teilen. Andere Forschungsergebnisse werden in der gleichsam religiösen Logik als Häresie betrachtet. An die Stelle der Argumentation tritt die Dämonisierung“ (A. Straßner in „Klimaschutz und Demokratie“, WELT, 12.7.19).