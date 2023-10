Meinl-Reisinger: Keine Toleranz gegenüber Hamas und Demonstranten

In der jüngsten Ausgabe von Vorarlberg Live diskutierte Moderator Pascal Pletsch mit Beate Meinl-Reisinger, der Vorsitzenden der NEOS Österreich, über den erschütternden Terrorangriff der Hamas auf Israel und die Folgen daraus.

Die Vorsitzende der Neos Österreich hob die Bedeutung der Unterstützung für Israel in dieser schwierigen Zeit hervor. "Antisemitismus hat bei uns keinen Platz und wir haben hier eine ganz fundamentale Verantwortung aus unserer eigenen Geschichte heraus [...] für die Sicherheit von Juden in Österreich aber darüber hinaus auch in Israel beizutragen" erklärt die NEOS Chefin. Meinl-Reisinger lobte die Gedenk- und Solidaritätskundgebung, die vom Bundespräsidenten ausgerufen wurde, und betonte die Bedeutung der Unterstützung für Israel, insbesondere in Anbetracht der brutalen Angriffe der Hamas, bei denen über 1200 Menschen, darunter Frauen, Männer und Kinder, getötet wurden. Sie betonte, dass die barbarischen Taten der Hamas durch nichts gerechtfertigt werden können und dass die Unterstützung für Israel in dieser Zeit von entscheidender Bedeutung ist.