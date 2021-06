Meiningen und Hörbranz jubeln über VL-Aufstieg

Mit klaren zu Null-Siegen erreichen die Oberländer und die Leiblachtaler eine höhere Spielklasse. Alle Ergebnisse von der Landesliga bis zur 5. Landesklasse im Livecenter.

Die Entscheidung über den Aufstieg in die Vorarlbergliga ist nun gefallen. Erwartungsgemäß sicherten sich der SK Meiningen und der FC Hörbranz die zwei Tickets für die V-Liga. Die Oberländer siegten beim Vorletzten SC Hatlerdorf letztendlich klar mit 3:0, die Leiblachtaler hatten im 4:0-Heimerfolg gegen Nachzügler Schlins keinerlei Probleme. Schon zum vierten Mal in der 46-jährigen Vereinsgeschichte gelang Meiningen der Aufstieg in die Vorarlbergliga. Dabei gelang Meiningen-Urgestein und Langzeitcoach Enes Cavkic (54) der dritte Streich und durfte sich mit der Mannschaft zum dritten Mal in seiner schon so langen Ära als Aufsteiger in die Vorarlbergliga freuen. Acht Tage vor seinem 55. Geburtstag machte er sich das allerschönste Geschenkt. Der Jubel nach Spielschluss auf dem Sportplatz in Hatlerdorf kannte keine Grenzen. Adrian Kessler mit einem wunderschönen Freistoßtreffer (28), der einwechselte Niklas Vogel (74) und Andreas Mayer (87) sorgten für klare Verhältnisse. In der Vorarlbergliga darf sich Meiningen über die prestigeträchtigen Oberlandderbys gegen Altach Juniors, Göfis, Feldkirch, Nenzing, Ludesch und Schruns freuen. Meiningen hat sich diesen sportlichen Triumph auch redlich verdient: In sieben Spieltagen in der Landesliga standen Adrian Hagen und Co. auf dem ersten Tabellenplatz. Fünf Saisonen war Meiningen in der Landesliga vertreten, jetzt geht es eine Spielklasse in eine höhere Etage. Mit einjähriger Verspätung schafft auch verdientermaßen Hörbranz den Aufstieg in die Vorarlbergliga. Ohne Probleme lösten die Leiblachtaler das Ticket für die V-Liga. In seinem ersten Meisterschaftsspiel als neuer Hörbranz-Coach durfte Thomas Kirchmann schon dementsprechend jubeln. Vier verschiedene Torschützen trugen sich in die Torschützenliste beim hohen 4:0-Heimsieg gegen Schlins ein. Hörbranz lag auch fünf Runden in der Landesliga ganz oben. Erstmals in der langen Klubgeschichte stehen die Leiblachtaler in der V-Liga. Der 3:1-Heimsieg von Sulz im Derby gegen Koblach nützte den Vorderländern nichts mehr.