Buchtipp der Woche: "Meine 100 besten Rezepte" von Dr. Matthias Riedl

Was wir essen müssen, um gesund zu bleiben - 100 Jahre alt werden und gesund bleiben - wie schön ist das! Und gibt es dafür ein Rezept? Natürlich! Ernährungs-Doc Dr. Matthias Riedl kennt sogar mehr als nur eines. "Dr. Riedl: Meine 100 besten Rezepte" ist die erprobte Best-of-Ausrüstung für eine gesunde, glückliche Lebensreise. Ausgestattet mit den neuesten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Gesundheits-Hacks, vielen alltagstauglichen Tipps, praktischen Hintergrundinfos und ausgewogenen, einfachen und leichten Rezepten für jeden Tag, das ganze Jahr und viele Anlässe. Vom Frühstück über Lunch und Snacks bis zum Abendessen, für die ganze Familie, für Alltag und Feste. Mit leichtem Gepäck gesund und genussreich durchs Leben - so möchte jeder sicher 100 werden!

Von Riedl-Fans lange erwartet: die Top 100 Gesundrezepte und was sie so besonders macht, von einem der erfahrensten und bekanntesten Ernährungsmediziner.