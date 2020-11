Ein Streifzug durch den Advent

Besinnliche Adventszeit: Mit Rezepten und Deko-Ideen die Vorfreude genießenWeihnachten ist eine Zeit voller Bräuche und Traditionen, oft verbunden mit Kindheitserinnerungen, die besonders durch ganz bestimmte Gerüche wieder ganz nahe sind: Wenn es nach Bratäpfeln, Zimt und Tannennadeln duftet, kommt ganz automatisch Weihnachtsstimmung auf. Die österreichische Spitzenköchin Johanna Maier erzählt in ihrem Buch ganz persönlich, was Weihnachten für sie zur schönsten Zeit im Jahr macht. - Mettensuppe, Filzmooser Bauernbratl und ein Nussschnaps zum Abschluss: Die Weihnachtsrezepte, die bei Johanna Maier fester Bestandteil des Festtagsmenüs sind- Weihnachtslieder und -geschichten: Festliche Stimmung im Familienkreis- Bastelideen: So wird aus Naturmaterialien wunderschöner Weihnachtsschmuck für Baum und Haus- Weihnachten mit Kindern: Welche Bräuche seit Generationen für leuchtende Augen sorgen- Ein liebevoll gestaltetes Lesebuch als stimmungsvolle Geschenkidee zu WeihnachtenSpaziergänge durch winterliche Wälder und heißer Kakao am KüchentischJohanna Maier hat viele der Weihnachtstraditionen ihrer Kindheit in ihrer eigenen Familie weitergegeben. In »Mein Weihnachten« nimmt sie ihre Leser mit auf Streifzüge durch verschneite Wälder und zu gemeinsam Bastelabenden in der Adventszeit. Wer sich in das Buch vertieft, kann die selbstgebackenen Kekse beinahe riechen und das Christkind am Fenster vorbeifliegen hören.Genießen Sie mit diesem zauberhaften Weihnachtsbuch eine fröhliche Vorweihnachtszeit und ein Frohes Fest.