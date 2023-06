Meilenstein in der Diabetesversorgung

In Bregenz soll die erste Primärversorungseinheit für Diabetes eingerichtet werden.

Die Versorgung von DiabetespatientInnen in Vorarlberg soll durch erweiterte bzw. zusätzliche Angebote verbessert werden. "Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist ein echter Meilenstein in der Behandlung der Volkskrankheit Diabetes", begrüßen Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und der Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Vorarlberg, Christoph Jenny, den in der jüngsten Sitzung der Landes-Zielsteuerungskommission gefassten Beschluss. Ebenso erfreulich und wichtig ist für sie die Weiterführung des Projekts zur Versorgung von Long-Covid-PatientInnen und der Start der ersten Primärversorgungseinheit in Bregenz.

Neue Diabetesstützpunkte

Das Angebot zur Diabetes-Behandlung soll durch Einrichtung von vier Stützpunkten unter der fachlichen Leitung der Diabetesambulanz am LKH Feldkirch erweitert werden. Der Ausbau erfolgt schrittweise. Die ersten beiden neuen Diabetesstützpunkte sollen im Herbst 2023 an Standorten in Ballungsräumenden Betrieb aufnehmen. Zugleich ist die Einrichtung von Online-Beratungen für Diabetes-Patienten und für Ärzten sowie die Stärkung der Diabetes-Selbsthilfe Vorarlberg vorgesehen.

Das Zielsteuerungsprojekt „Patientenversorgung Long Covid“ ist evaluiert worden und soll auf Basis der vorliegenden Ergebnisse vorerst um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Primärversorgungseinheit in Bregenz

Der Ausbau der Primärversorgung ist eines der zentralen Anliegen der Gesundheitsreformen 2013 und 2017. Damit soll der allgemeine und direkte Zugang für alle Personen mit gesundheitlichen Anliegen entsprechend der umfassenden Grundversorgung im extramuralen Bereich gesichert werden. Die Österreichische Gesundheitskasse, Land Vorarlberg und Ärztekammer Vorarlberg haben sich nun darauf verständigt, dass die erste Primärversorgungseinheit (PVE) in Vorarlberg in Bregenz-Vorkloster etabliert werden soll. Ein fünfköpfiges Ärzteteam wird voraussichtlich noch im Herbst 2023 starten. "Primärversorgungseinheiten bieten sowohl Patientinnen und Patienten als auch Ärztinnen und Ärzte viele Vorteile. Für die ÖGK ist es wichtig, ihren Versicherten Versorgungssicherheit bieten zu können. Dazu leisten PVE einen wesentlichen Beitrag", zeigt sich Christoph Jenny, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Vorarlberg, zufrieden.