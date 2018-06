Mehrfach überschlagen: Landwirt schwer verletzt

Balderschwang (D) - Ein 44-jähriger Landwirt aus Lingenau ist am Donnerstagmittag beim Ausbringen von Jauche verunglückt. Er wurde schwer verletzt.

Am Donnerstagmittag war ein 44-jähriger Landwirt aus Lingenau mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug auf einer steilen Wiese in Balderschwang (D) unterwegs. Der Mann wollte auf der Wiese Jauche ausbringen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug ins Rutschen und überschlug sich in weiterer Folge mehrmals.