Mehrere Verletzte bei Pkw und Motorrad Kollision

Am Sonntagmittag (10.10.) gegen 13:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer auf der L82 von Brand in Richtung Bludenz. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw.