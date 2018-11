Mehrere Penaltys vergeben, Wälder an Sensation knapp vorbei

EC Bregenzerwald unterlag Tabellenführer Pustertal nach mehreren vergebenen Penaltys unglücklich.

Auch nach der Eisreinigung ging es munter hin und her. Immer wieder standen die beiden Torhüter im Mittelpunkt. Die Wälder bekamen ihr erstes Powerplay zugesprochen, doch der Riegel von Furlong hielt stand. Erst in der 33. Minute, wieder in Überzahl, gingen die Hausherren in Führung. Simeon Schwinger fälschte den Schuss von Daniel Ban zwischen Furlongs Beine hindurch. (Oberhauser&Schedler Bau gratuliert seinem Future Club Spieler) Pustertal wirkte kurze Zeit von der Rolle, doch fing sich rasch wieder. March hatte den Ausgleich auf der Schaufel, brachte allerdings nur das Metall zum Klingen. Mehr Glück hatte dann Grossgasteiner, der einen Abpraller von Felix Becks Schonern verwertete. (35.) Nach 40 gespielten Minuten stand es 1:1 auf der Uhr.