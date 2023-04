Mindestens fünf Tote bei Schüssen in Louisville

Bei einer Schießerei in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sind am Ostermontag mindestens fünf Menschen getötet worden. Laut Polizei fielen die Schüsse in der Innenstadt von Louisville unweit des Baseball-Stadions Slugger Field. Die Polizei berichtete, sie hätte den Schützen neutralisiert, dieser stelle keine Gefahr mehr da. Unklar blieb zunächst, ob er einer der fünf Toten war. Die Bevölkerung war zunächst aufgerufen worden, der Gegend fernzubleiben.

Auch FBI-Agenten waren im Einsatz. Demnach wurde die Attacke in der Umgebung einer Bank in der Innenstadt der 625.000-Einwohner-Stadt verübt. "Ich stand bei einer Ampel, und als erstes sah ich einen Mann auf der Straße gegenüber an der Kreuzung. Er lag vor dem Eingangsbereich eines Hotels", schilderte ein Augenzeuge dem Sender WDRB, einem lokalen Partner des Fox-Netzwerkes. Kentuckys demokratischer Gouverneur Andy Beshear war auf dem Weg in die Innenstadt.