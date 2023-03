In Vandans wurden mehrere KFZ-Kennzeichen gestohlen.

In Vandans wurden mehrere KFZ-Kennzeichen gestohlen. ©Symbolfoto: Canva

In Vandans wurden mehrere KFZ-Kennzeichen gestohlen. ©Symbolfoto: Canva

Mehrere Kennzeichen in Vandans gestohlen

Am Montag, 13. März 2023 in der Zeit zwischen 21.50 bis 23 Uhr, wurde auf einem Parkplatz der Golmerbahn in Vandans das deutsche Kennzeichen eines Wohnmobiles gestohlen.

Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei feststellen, dass auch bei drei weiteren Pkw die Kennzeichentafeln gestohlen wurden. Durch eine Zeugenaussage konnten ein weißes Fahrzeug mit Bludenzer Kennzeichen "BZ" als Täterfahrzeug ermittelt werden, das in Richtung Dorfzentrum Vandans fuhr.

Die Polizeiinspektion Schruns bittet um Hinweise zu dem Vorfall und dem weißen Pkw mit Bludenzer Kennzeichen.

Polizeiinspektion Schruns, Tel. +43 (0) 59 133 8107