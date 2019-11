Ausschluss von Strache aus der FPÖ rückt offenbar näher

Der Parteiausschluss von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache rückt offenbar näher. Die Wiener FPÖ soll nach einem Bericht des "Kurier" noch am Mittwoch über den Ausschluss beraten. Konkret tagt demnach das Parteischiedsgericht der Wiener Landespartei. Unterdessen hat sich nach der FPÖ-Spitze auch eine Reihe von FPÖ-Landesparteichefs für eine klare Trennung von Strache ausgesprochen.

Eine offizielle Bestätigung für die Tagung des Parteischiedsgerichts gab es auf APA-Anfrage am Mittwoch vorerst nicht. Eine Entscheidung soll laut "Kurier" am Donnerstag bekannt werden. Verlautbart werden soll diese am Donnerstag von FPÖ-Parteichef Norbert Hofer und FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp im Rahmen einer Pressekonferenz, so der Zeitungs-Bericht.