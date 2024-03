Mehrere Festnahmen bei Kontrollen durch Fremdenpolizei

Bei einer Reihe von Einsätzen in Vorarlberg hat die Fremdenpolizei, unterstützt von der Landesverkehrsabteilung, erfolgreich mehrere Fälle von Dokumentenfälschung und illegalen Aufenthalten aufgedeckt.

Am 22. Januar wurden bei Verkehrskontrollen gefälschte Ausweisdokumente eines Mannes aus der Ukraine entdeckt, der sich seit 2018 in Österreich als EU-Bürger aus Rumänien ausgab. Weitere Ermittlungen führten zur Aufdeckung von fünf Mitarbeitern derselben Firma, ebenfalls aus der Ukraine, die gefälschte rumänische Dokumente nutzten. Alle Beteiligten wurden wegen Dokumentenfälschung und illegalem Aufenthalt angezeigt, der 42-jährige Fahrer zusätzlich wegen Fahrens ohne Führerschein.

all

all

self

self

Frau in Schubhaft genommen

Im Februar stießen Beamte bei einer Kontrolle einer Asylunterkunft im Bregenzerwald auf eine aus Kenia stammende Frau, die sich illegal im Land aufhielt. Die Frau war von den Behörden zur Festnahme ausgeschrieben. Sie wurde an Ort und Stelle verhaftet und in Schubhaft genommen.

all

all

self

self

Bei weiteren Schwerpunktkontrollen, diesmal in Zusammenarbeit mit Zollbeamten aus Österreich und der Schweiz, wurden auf der Strecke zwischen Bludenz und Lindau knapp 200 Personen überprüft. Dabei ging es vor allem um die Feststellung illegaler Migration und Fahndungsvormerkungen. Zwei Personen wurden wegen des Besitzes von Suchtmitteln angezeigt, und sechs weitere wegen diverser Verwaltungsübertretungen. Ein per Haftbefehl gesuchter Passagier konnte in einem Zug festgenommen werden.