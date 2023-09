Mehrere Clubheim-Einbrüche aufgeklärt: Zwei Verdächtige

Eine aufmerksame Nachbarin meldete verdächtige Aktivitäten in Andelsbuch, was zur Aufklärung einer Einbruchserie in Clubheime führte.

Am Mittwoch, 6. September 2023 um 23:45 Uhr wurde die Polizei in Andelsbuch durch eine aufmerksame Nachbarin eines örtlichen Clubheims alarmiert. Die Zeugin hatte das Licht von zwei Taschenlampen im angrenzenden Waldstück sowie das Klirren von zerbrochenem Fensterglas wahrgenommen. Dieser Hinweis führte zu einem wichtigen Durchbruch in einer Einbruchserie, die mehrere Clubheime in Vorarlberg betraf.

Verdächtige nach Verkehrskontrolle identifiziert

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen und der Sichtung von Videoüberwachungsaufnahmen konnten die Beamten zwei Verdächtige ausfindig machen. Es handelte sich um einen 21-jährigen Mann aus Bregenz und einen 27-jährigen Mann aus Dornbirn. Interessanterweise waren beide kurz zuvor einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, was zur Identifizierung ihrer Täterschaft führte. Die Polizei nahm die beiden Männer vorläufig fest.

Wiederholte Einbrüche und gestohlene Energydrinks

Es stellte sich heraus, dass die Verdächtigen bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur 10 Tagen in das betreffende Clubheim in Andelsbuch eingebrochen waren. Bei ihrem zweiten Einbruch hatten sie einen Vorrat an Energydrinks entwendet. Während der Vernehmungen gestanden die beiden Verdächtigen außerdem weitere Einbrüche in Clubheime in Rankweil und Klaus.

Schadenshöhe bleibt vorerst unklar

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht beziffert werden und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Die beiden Verdächtigen wurden nach ihrer Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt und der Fall der Staatsanwaltschaft Feldkirch übergeben.