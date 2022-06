Mehrere Bürgermeister Opfer von Deep Fake-Klitschko

Für die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey hat alles gepasst: das Gesicht von Vitali Klitschko auf dem Bildschirm, Gestik, Mimik, Lippenbewegungen - doch er war es nicht. Nicht der bekannte Kiewer Bürgermeister und frühere Profi-Boxer hat nacheinander mit Rathauschefs quer durch Europa konferiert, sondern ein Unbekannter. Die Politiker sind Opfer eines sogenannten Deep Fakes, eines besonders sorgfältig manipulierten Videotelefonats. Auch Madrid, Wien, Budapest und möglicherweise weitere Städte sind betroffen. Giffey seien bei der Videoschalte erst wegen der Fragen des Unbekannten Zweifel gekommen. So habe der Gesprächspartner wissen wollen, ob Berlin bei der Ausrichtung eines Christopher Street Day in Kiew helfen könne. Daraufhin habe Giffey abgebrochen.

Zusammenhang mit Krieg

Kein Abbruch in Wien

In Wien gab es keinen Abbruch des Gesprächs. In einer Pressemitteilung des Rathauses nach dem Gespräch am Mittwoch hieß es, Ludwig habe Klitschko Solidarität zugesichert. Am Wochenende sagte Ludwig, ihm sei ein unüblicher Tonfall aufgefallen. Der angebliche Kiewer Bürgermeister sei gegen Ende des Videogesprächs ungewöhnlich fordernd geworden, sagte Ludwig dem Sender ORF. "Aber es hätte mich jetzt nicht dazu gebracht, jetzt irgendwie das zu hinterfragen."

Kriminelle Energie

Der echte Vitali Klitschko äußerte sich am Wochenende in Kiew: "Bei mehreren Bürgermeistern in Europa hat sich ein falscher Klitschko gemeldet, der absurde Dinge von sich gegeben hat", sagte Klitschko in Kiew in einem durch "Bild" verbreiteten Video. Dahinter stecke kriminelle Energie. Es müsse dringend ermittelt werden, wer dahinter stecke.