Mehr Platz im Kindergartenhaus

Aufstockung und Generalsanierung des Kindergartens in Hittisau.

Hittisau. Richtig rund geht es derzeit im Ortszentrum von Hittisau. Die Bauarbeiten am Kindergarten laufen auf Hochtouren. In dem bestehenden Gebäude werden zusätzliche Gruppenräume, die dem heutigen Stand der Technik sowie dem modernen pädagogischen Standard entsprechen, geschaffen. Durch die Anhebung des Daches kann die gesamte Fläche des Dachgeschosses für den Kindergarten genutzt werden. Die Bauarbeiten nach den Plänen der NONA Architektinnen, Nora Heinzle und Anja Innauer, erfolgen über die Sommerferien. Die Arbeiten müssen pünktlich zum Start ins neue Kindergartenjahr abgeschlossen zu sein. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro.

Der jetzige Kindergarten Hittisau ist in einem Gebäude beheimatet, dass ursprünglich 1921 als Schulgebäude errichtet wurde. Ziel der Sanierung und Erweiterung ist, die neuen Zusatzanforderungen ohne An- oder Zubauten an dem bestehenden Gebäude zu verwirklichen zu können und seinen historischen Ausdruck, sowie die verfügbare Freifläche, zu erhalten. Dies ist durch Adaptierungen der Struktur im Inneren und die Anhebung des Daches möglich. Dadurch kann die gesamte Fläche des Dachgeschosses für den Kindergarten nutzbar gemacht werden.