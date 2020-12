Mehr Neuinfizierte als Genesene

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen ist bis 16 Uhr Mittwoch leicht gestiegen.

138 Menschen sind seit Dienstagmitternacht in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dieser Zahl standen 121 Genesungen gegenüber - ein Plus von 14 aktiv infizierten Personen in Vorarlberg. Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen stieg somit auf 1.995 (nach 1.970 am Mittag). Drei weitere Erkrankte starben am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 168.