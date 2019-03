Mehr Mächen wollen Lehre in der Metallbranche beginnen

Heuer haben sich überraschend viele Mädchen in Vorarlberg für eine Lehre in der Metallbranche beworben. Unternehmen zeigen sich erfreut über den Mädchen-Anteil und führen den Anstieg auf die Zusammenarbeit mit dem Verein Amazone zurück.

Am 6. April werden die heimischen Unternehmen bekanntgeben, wen sie heuer als Lehrling aufnehmen. In einer Stunde werden dann bis zu 800 Stellen vergeben. Rund 1.200 der insgesamt 7.000 Lehrstellen in Vorarlberg werden von der Metallbranche angeboten. Wie ORF Vorarlberg berichtet, haben sich Mädchen heuer viel öfter für eine Lehrstelle in der bisher männerdominierten Branche beworben.