Mehr Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und Co

Ohne Insekten wie Bienen gibt es keine Bestäubung – die Konsequenz wäre ein Ausfall vieler Lebensmittel.

„Naturvielfalt soll in unsere Gärten, in unsere Siedlungen und auch Betriebsgebiete und natürlich in die freie Landschaft zurückkehren“, sagt Rauch. Die Blüten sollten vorwiegend von heimischen Pflanzen sein, da viele Insektenarten in ihrer Evolution besondere Vorlieben entwickelt haben und sich ganz an eine Pflanze angepasst haben.