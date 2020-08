Mehr Komfort für Fußballfans

Die neue Zuschauertribüne des KFZ Hagspiel FC Hittisau hat ihre Bewährungsprobe bestanden.

Hittisau. Am 15. August erfolgte für den KFZ Hagspiel FC Hittisau nach der Coronapause der Startschuss in die Spielsaison 2020/21. Für die erste Mannschaft stand ein Auswärtsspiel in Sulz auf dem Programm. Das 1b-Team startete mit einem Heimspiel in die Meisterschaft und empfing den RW Langen zum Wälderderby. Dabei konnte das Publikum den Kickern erstmals von der neuen Tribüne aus zujubeln.