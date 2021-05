Mehr Genesene als Neuinfektionen am Samstag

Am Sonntagmorgen lag die Zahl der aktiv positiven Coronafälle in Vorarlberg damit knapp unter 2.000.

Stand Sonntag 8 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden am Sonntagmorgen in Vorarlberg seit Mitternacht zwei Genesungen registriert. Am Samstag gab es 87 Neuinfektionen bei 112 Genesenen.