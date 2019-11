Mehr Geld für Entwicklungshilfe?

Frage des Tages von VN und VOL.AT: Muss der Staat mehr Geld in die Entwicklungshilfe investieren?

Mit Beginn der Koalitionsverhandlungen haben sich auch die heimischen entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) mit ihren Forderungen zu Wort gemeldet. Ein Kurswechsel bei humanitärer Hilfe und Entwicklungspolitik sei dringend notwendig, so der Tenor der NGO-Vertreter bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien. Neben mehr finanziellen Mitteln forderten sie auch neue Strukturen.