Mehr Fisch statt OP? Das sagt Schönheitschirurg Mang

Schönheitschirurg Dr. Dr. Werner Mang sprach in "Vorarlberg LIVE" über seine Patienten, die Pläne am Arlberg und seine Liebe zu Fisch.

Dr. Dr. Werner Mang bezeichnet sich selbst als den Restaurator - dabei meint er sowohl die Instandhaltung von alten Gebäuden am Bodensee als auch jene von Menschen. Mang gilt als einer der besten seines Fachs weltweit, in "Vorarlberg LIVE" sagt er aber, dass guter Fisch Schönheits-OPs vermeiden kann. In seinem neuen Buch "Iss dich schön" beschreibt er die Vorteile der Pescetarier-Ernährungsweise.