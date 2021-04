Mehr Einsätze als Proben bei der Bucher Wehr

Buch. Bei der 94. Jahreshauptversammlung machte sich die Pandemie nicht nur im Tätigkeitsbericht bemerkbar.

Einige Ehrenamtliche der Blaulichtorganisation, darunter Christian Leitner (Kurs Gerätewart), Herbert Fink (syBOS), Dominik Böhler und Martin Hopfner (Fortbildung Atemschutz), nutzten die Coronazeit für die fachspezifische Weiterbildung. Ebenso stand die Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug der Marke Mercedes Benz, Baujahr 1977, im Fokus der Verantwortlichen. Das Ganze in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband und der Gemeinde. Zuwachs stellt sich mit Patrick Schedler ein. Er wurde als Probefeuerwehrmann aufgenommen.

Applaus gab es für Thomas Steurer und Reinhard Waldinger. Beide Wehrkameraden erhielten für ihre 40-jährige Mitgliedschaft die Auszeichnung des Landes Vorarlberg aus den Händen des neuen Bezirksfeuerwehrinspektors Reinhard Karg. Für ihn war die Versammlung auf Abstand in Buch der erste offizielle Termin in der neuen Funktion. „Dieser Anblick ist historisch und bleibt hoffentlich einmalig“, resümierte Karg in Bezug auf die sichtbaren Schutzmaßnahmen mit dem Dank an die Wehr für den Zusammenhalt in bewegten Zeiten. (MST)