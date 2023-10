Mehr Ehen und weniger Scheidungen in Vorarlberg

Es gibt einen leichten Anstieg der Eheschließungen und einen Rückgang der Scheidungen in Vorarlberg - eine Statistik zeigt interessante Entwicklungen für das Jahr 2022.

Mehr Eheschließungen

Im Jahr 2022 wurden in Vorarlberg insgesamt 2.253 Eheschließungen registriert, was einem Anstieg von 114 Ehen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unter diesen Eheschließungen waren 2.239 verschiedengeschlechtliche und 14 gleichgeschlechtliche Paare. Seit der Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen am 1.1.2019 in Österreich, haben sich in Vorarlberg im Jahr 2022 zwei männliche und zwölf weibliche gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gegeben.