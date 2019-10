Mehr Comfort für Campinggäste

15 Tausend Nächtigungen werden auf dem Campingplatz von Thomas Walch verbracht.

Im Jahr 2017 eröffnete Thomas Walch den Walchs Camping hinter dem Landhaus – eine Frühstückspension. 100 Stehplätze, ein modernes „Campinghaus“ mit 170 Quadratmeter Wellnessbereich, Aufenthaltsraum, Schiraum und Abwasch- sowie Sanitäreinrichtungen stehen den Campinggästen seitdem zur Verfügung. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Adaptierungen vorgenommen. So wurde im vergangenen Jahr im Landhaus die Gaststube renoviert bzw. neu gestaltet. Dieser Raum dient als Frühstücksraum, der sowohl den Gästen im Landhaus als auch den Campinggästen zur Verfügung steht. Die stetigen Investitionen zur Qualitätsverbesserungen umfasst auch die Neugestaltung der Außenanlage, die ebenfalls im vergangenen Jahr in Angriff genommen wurde. Nun ist eine weitere Bautätigkeit im Gange.