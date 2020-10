Mehr als Viertelmillion Euro für soziale Zwecke gespendet

Beeindruckende Spendensumme an hilfsbedürftige Menschen in der Region Rheintal

Der Lionsclub Rheintal amKumma feiert heuer sein zehnjähriges Vereinsbestehen. Vor kurzem wurde Mäder Gemeindeoberhaupt Rainer Siegele für ein Jahr einstimmig als neuer Präsident gewählt. Durch seine zahlreichen Funktionen als Bürgermeister und im Gemeindeverband kann er das Amt als Präsident im Lionsclub Rheintal amKumma nur dank der engagierten Vorstandsmitglieder ehrenamtlich ausüben. „Sie nehmen mir viel Arbeit ab.“ Mehr als 250.000 Euro an Spenden hat der Lionsclub im ersten Jahrzehnt zusammenbringen können und vorwiegend für soziale Zwecke auf regionaler Ebene weitergegeben. „Wir wollen aus dem Spendentopf dort schwerbehinderte und in Not geratene Menschen unterstützen, wo es wirklich auch brauchen und benötigen“, sagt Rainer Siegele. Viele Sponosen ob Klein oder Groß helfen mit, dass der Lionsclub Rheintal amKumma dem Vereinsmotto Helfen wo es dringend nötig ist, nachkommen kann. Das abgesagte Konzert im Jubiläumsjahr soll im Frühjahr 2021 nahgeholt werden. Derzeit sind zwanzig aktive Mitglieder im Verein mit an Bord.