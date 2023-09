Mehr als eine Bühne für den Breitensport

Buch. Initiative „Nur zum Spaß“ setzt seit 2015 wichtige Akzente für Kinder und Jugendliche.

Immer wieder macht die kleine Hofsteiggemeinde mit Aktionen und Projekten in Ergänzung zum regen Vereinsleben von sich Reden. „Nur zum Spaß“ ist dabei ein gelungenes Breitensportangebot aus den Reihen des örtlichen Sportvereins, das seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche über mehrere Wochen im Frühjahr und Herbst mobilisiert. „Die Idee damals war, ein Format für Jugendliche zu schaffen, wo einfach nur der Spaß an der Bewegung im Vordergrund steht“, erinnert sich Initiator Johannes Eberle gut an die Anfänge mit der Projekteinreichung 2015 beim ASVÖ. In den Folgejahren konnte das Angebot auch auf die Kleinsten (bis 10 Jahre) zusätzlich ausgeweitet werden. Kernstück des Konzeptes ist, dass die Bewegung regelmäßig gefördert wird, die Freude dazu im Vordergrund steht und das Ganze ohne wettbewerbsorientierten Druck zur Abhaltung gelangt.