Mehr als 70 (!) neue Spieler in der Eliteliga Vorarlberg

So stark haben sich die Kaderzusammenstellungen in der Eliteliga verändert.

Nichts geht mehr – die Transferzeit im Amateurfußball ist am letzten Freitag, 24 Uhr, abgelaufen. Dementsprechend „heiß“ ging es in den letzten Stunden zu. In der VN.at Eliteliga haben fast alle zwölf Klubs kräftig aufgerüstet, sodass für eine spannende letzte Meisterschaft in der dritthöchsten Leistungsstufe garantiert ist. Bis wenige Minuten zum Transferende wurde mancherorts gefeilscht. Mitfavorit Hohenems auf einen der zwei freien Aufstiegsplätze nach dem Grunddurchgang ab dem Frühjahr in die Regionalliga West hat noch die Einkaufstrommel gerührt. Aus Brasilien wurde kurzfristig noch Matheus Guilherme Luis de Almeida als neuer Innenverteidiger geholt. Von Ligakonkurrent Admira Dornbirn schnappte man Stürmer Kristijan Dulabic. Pierre Nagler von FC Dornbirn schnürt ebenfalls die Schuhe im Stadion Herrenried. Der Ex-Bregenz Kicker Luiz Felipe Idalgo Infante und Youngster Dragan Klincov wurden von Admira Dornbirn noch unter Vertrag genommen. Im Emma&Eugen Stadion in Haselstauden werden künftig Matija Milosavljevic, die Brüder Antonio und Josip Bokanovic und Adrian Assani auf Torjagd gehen. Aufsteiger Göfis setzt ab Mitte August auf ein neues Duo aus Brasilien. Nach Spielmacher Elon Delon hat die Spiegel-Truppe noch den 23-jährigen klassischen Mittelstürmer Lucas Silva Leite Santana verpflichtet. Der spektakuläre Transfer mit dem Russen Ruslan Pidlisnyaki (21) kam (noch) nicht zustande. Aufgrund des Ukraine-Krieg hat der quirlige, starke Akteur in der Offensivabteilung von einem Wechsel nach Göfis abgesehen und bleibt in seiner Heimat Russland. Aufmerksam auf den jungen Kicker aus Russland ist Philip Fröwis geworden, weil Fröwis bei seinem Studium in Amerika von Pidlisnyaki und dessen Stärken gehört hat. Pidlisnyaki war auch kurzfristig aus Studiengründen in Amerika untergebracht. Vorerst stürmt er für den Russland Topklub Krasova. Übrigens: Wenn Vorarlberg im Play-off der Westliga im Frühjahr den Meister stellt, dürfen ab der Saison 2023/2024 sechs Vorarlberger Mannschaften in der Regionalliga West spielen.