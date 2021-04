Mehr als 4000 (!) junge Ballkünstler zeigen viel Geschick

Mehr als 4000 Schüler aus vierzig Klassen in Vorarlberg sind bei der 1. Ballspiel Challenge am Start

Nach der so erfolgreichen 1. Rope Skippe Challenge feiert auch die Ballspiel Challenge seine Premiere, der Allgemeine Sportverband Vorarlberg ist wieder mit an Bord. Mehr als viertausend Schüler im Alter von der fünften bis 13. Schulstufe aus mehr als vierzig Klassen, davon sehr viele neue Teilnehmer mehr als ein Drittel, quer durch ganz Vorarlberg haben ihre Zusage schon kundgetan. „Es freut uns, dass die Challenge nicht nur an den Schulen, sondern auch zuhause und in den Sportvereinen durchgeführt werden kann. Unser Ziel ist es, die Kids spielerisch zum Ballsport und zur Bewegung in der freien Natur zu motivieren. Mitmachen, ausprobieren und Spaß haben steht an oberster Stelle“, sagt ASVÖ Vorarlberg GF Clemens Feel. Pass an die Wand, Pass mit Zwischendribbling, Pritschen, Slalom Hand, Slalom mit Hand und Fuß, Ballwurf mit Klatschen und Ballwurf mit Rückenfangen sind die erforderlichen Übungen. Zusammen mit den Botschaftern haben Schüler der SMS Satteins mit Ideengeber Matthias Trummer die Übungen vorgestellt.