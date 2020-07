Mehr als 20 Menschen bei Brand auf US-Marineschiff verletzt

Bei einer Explosion und einem Brand auf einem Schiff des US-Militärs in San Diego sind mindestens 21 Menschen verletzt worden. Was war die Ursache?

Große, dunkle Rauchwolke

Was war die Ursache?

160 Seeleute an Bord

Zu dem Zeitpunkt seien etwa 160 Seeleute an Bord gewesen, so Raney. Wenn das Schiff in Betrieb ist, sind es in der Regel um 1000. Von der Mannschaft werde niemand vermisst, sagte Admiral Mike Gilday. "Wir sind dankbar für die schnelle und unmittelbare Reaktion der Basis, und der Feuerwehrleute an Bord der "USS Bonhomme Richard"."