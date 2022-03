Mehr als 20.000 Infizierte in Vorarlberg

Am Dienstagvormittag sind insgesamt 20.419 Personen in Vorarlberg mit dem Coronavirus infiziert. Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Hospitalisierungen.

Stand Dienstag, 8 Uhr: Am Montag wurden in Vorarlberg 2.288 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 1.577 Genesungen. Bis Dienstagvormittag kamen weitere 693 Neuinfektionen und 744 Genesungen hinzu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg ist am Montag auf 3.733 gestiegen. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 3.394.

Lage in den Spitälern

504 Todesopfer

Am Dienstag mussten in Vorarlberg drei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus beklagt werden. Insgesamt sind bisher 504 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.