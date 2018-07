Meghan Markle: Trägt die Herzogin hier etwa keinen BH?

Fashion Fauxpas: Die 36-Jährige hat bei einem öffentlichen Event offensichtlich die königlichen Stilregeln gebrochen.

Die charmante Suits-Darstellerin Meghan Markle ist seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry Teil des britischen Adels. Da gelten neue Regeln. Bei einem Auftritt im Marlborough House in London, anlässlich der “Your Commonwealth Youth Challenge” scheint sie eine davon allerdings vergessen zu haben … ebenso wie ihren BH?

Zumindest bei einem genauen Blick hin, sieht es so aus als ob Meghan keinen BH anhätte. Es wären nicht der erste Stilbruch der 36-Jährigen, die auch schon für ihre schulterlosen Kleider kritisiert wurde. Eine Antwort darauf wird man von der Herzogin wohl nicht bekommen, aber eines ist sicher: Die Ehefrau von Prinz Harry hat einen strahlenden Auftritt in Gelb hingelegt und bringt frischen Wind die verstaubten Stuben des “House of Windsor”. Das Kleid, das sie mit cremefarbigen High Heels kombinierte, stammt übrigens von Designer Brandon Maxwell.