Meghan Markle soll Sex-Tape gedreht haben

Was wäre der größtmögliche Skandal für das britische Königshaus? Die Veröffentlichung eines Sex-Tapes eines Mitglieds der royalen Familie. Und genau ein solcher Porno-Film soll von Herzogin Meghan existieren.

Das behauptet zumindest Kevin Blatt und der ist kein Unbekannter: Er war an der Veröffentlichung von Paris Hiltons Porno-Film beteiligt. Auch bei Kim Kardashians Sex-Tape hatter er seine Finger im Spiel. Inzwischen kümmert er sich aber darum zu verhindern, dass solche Filme an die Öffentlichkeit gelangen. Ob das Sex-Tape von Meghan Markle tatsächlich existiert, weiß nur Blatt selber, der behauptet: “Ich weiß, was ich gesehen habe und ich bin sehr sicher, dass die Frau in dem Video Meghan war.” Er habe den Beweis aber selbst nicht mehr.