Megastimmung im Schufla Fest

Hunderte Besucher kamen zum traditionellen Fest im Ortsteil Rankweils.

RANKWEIL. Traumwetter, Traumkulisse und die Bürgermusik Rankweil unter der Leitung von Kapellmeister Werner Lins plus die Band Jack Pot sorgte für ein wohl noch nie dagewesenes Schuflafest. Bei einer Megastimmung und kulinarischen Köstlichkeiten haben sehr viele Rankweiler zusammen mit Freunden, Nachbarn und einigen Menschen aus dem Raum Vorderland stundenlang im Smalltalk in einer gemütlichen Atmosphäre über die Vergangenheit und die nahe Zukunft gesprochen. Ein besonderes Highlight für Jung und Alt waren auch die Kutschenfahrten durch den Ortsteil Schaufel. Viele Familien nutzten die Gelegenheit zur Freude ihrer Kinder zu einer zweiten oder gar dritten Fahrt mit dem Pferdegespann von Eva Maria und Markus Gamauf aus Koblach. Mit einem Besuch in der Schufla-Bar mit Mixgetränken aus den 70iger und 80iger Jahre fand das legendäre Schufla-Fest ein willkommener Abschluss.VN-TK