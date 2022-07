Megalawine: Bergsteiger blickt dem Tod ins Auge

Im kirgisischen Tian Shan Gebirge filmten scheinbar arglose Wanderer einen Gletscherabbruch und ignorieren die Gefahr, die in der Folge auf sie zurollt.

Als den Wanderern klar wird, dass die Lawine sie erreichen wird, ist im Video nur ein "Oh dear god" zu hören, bevor der Filmer hastig in Deckung geht und der Clip endet.

Einer Lawine von dieser Größe und Geschwindigkeit zu entkommen, dürfte wohl ein aussichtsloses Unterfangen sein. Dass die Wanderer das Unglück überlebt haben, grenzt wohl an ein Wunder.

Unglück in den Dolomiten

Ein ähnlicher Unfall, ein Gletscherabbruch in den Südtiroler Dolomiten am Berg Marmolata am 3. Juli forderte elf Menschenleben. Acht weitere Personen wurden verletzt.