Mega-Zoff bei RTL2: Sender kippt Wendler-Doku

Nach großer Kritik auf Social Media und dem Protest zahlreicher RTL-ZWEI-Promis hat der Sender die angekündigte Doku-Soap über Michael Wendler und seiner schwangeren Frau Laura Müller abgesagt, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Das Auswanderer-Paar sollte in sechs Folgen ganz private Einblicke in das Leben von Laura Müller und Michael Wendler geben. Denn das Paar erwartet ihr erstes gemeinsames Kind. Doch wie die "Bild" von Senderkreisen erfuhr, ist die Doku jetzt abgesagt, bevor die Dreharbeiten überhaupt begonnen haben.

Projekt gescheitert, bevor Dreharbeiten begonnen haben

"Schlagerstar Michael Wendler hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt - allerdings nicht mit seiner Musik. Doch jetzt soll alles anders werden, denn er und seine Frau Laura erwarten erstmals Nachwuchs! Wir werden die Schwangerschaft und die Geburt exklusiv begleiten und die neue Doku-Soap noch in diesem Jahr ins TV bringen", schrieb RTL ZWEI am Dienstag auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch daraus wird jetzt wohl doch nichts. Der Post wurde mittlerweile gelöscht.