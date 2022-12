Mega-Wirbel um Argentinien-Foto

Ist dies das unsportlichste Foto dieser WM in Katar? Zu sehen: Neun argentinische Fußballprofis nur wenige Sekunden nach dem entscheidenden Strafstoß von Lautaro Martinez im Viertelfinale gegen Holland. Doch dann taucht ein Twitter-Video auf ...

Lionel Messi ballt die Fäuste und jubelt für sich alleine, zwei Spieler stürmen in Richtung Torwart Emiliano Martinez, um ihn zufeiern und gleich sechs Argentinier drehen sich den Holland-Spielern zu, die gerade auf dem Mittelkreis traurig zusammengesunken sind. Doch damit nicht genug: Otamendi deutet mit seinen Händen hinter den Ohren ein "Ich höre nichts" an, Montiel, Pezzella und Paredes drehen sich schreiend zu den Holländischen Kickern um. Die Maria ballt die Faust Richtung van Dijk und seinen Spielern. Kein Wunder also, dass es auf dem Weg zu den Kabinen zu Tumulten kommt.

Spieler bedrängt? Twitter-Video geht viral

Messi-Eklat nach Spielende

In einem Interview des argentinischen Senders TyCSports blickte Messi nicht in Richtung des Reporters, der ihm eine Frage zu stellen versuchte, sondern mit ernst-böser Miene zu Weghorst, wie der Sender berichtete. "Was guckst du so, Dummkopf? Was guckst Du so, Dummkopf", giftete Messi. Sichtlich irritiert versuchte der Reporter, den aufgebrachten Argentinier zu beruhigen, fasste ihn leicht an die Schulter und meinte: "Ruhig, ruhig."