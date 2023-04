Medizinischer Notfall bei den Geissens: Große Sorge um Davina (19)

In der aktuellen Folge von "Die Geissens" steht die anstehende Oktoberfest-Party der berühmten Familie unter keinem guten Stern. Tochter Davina erlebt einen medizinischen Notfall!

Davina und ihre Schwester Shania sollen auf dem Familienboot Indigo Star noch eine Aufgabe erledigen, doch stattdessen spielen sie lieber eine Partie Backgammon. Währenddessen steht in der Villa Geissini der Soundcheck an - ob die Nachbarn hier mitspielen? Am Tag der Party kommt es dann zum großen Schreck: Davina reagiert allergisch auf einen Insektenstich und ihr Gesicht schwillt an.