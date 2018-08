Medizinische Sensation: Katie (22) bekommt ein neues Gesicht

Vor vier Jahren beschloss Katie (heute 22), ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch der Suizidversuch schlug fehl und sie überlebte den Kopfschuss. Nun bekam sie als jüngste Patientin der USA eine Gesichtstransplantation.

Wie das Online-Portal der “Cleveland Clinic” in Ohio berichtet, ereignete sich in den USA eine medizinische Sensation. Die damals 18-jährige Katie Stubblefield wollte ihr Leben mit einem Kopfschuss beenden. Doch der Versuch schlug fehl und sie überlebte.

Die Kugel bohrte sich jedoch durch ihre Mund- und Nasenhöhle und entstellte das Mädchen. Damit begannen die Jahre der Tortur für Katie. 17 Operationen waren notwendig, um ihr Gesicht auf eine Gesichtstransplantation vorzubereiten. Die Ärzte der “Cleveland-Clinic” stellten mit Gewebe aus ihrem Bein provisorisch die Nasen- und Mundpartie und den Unterkiefer wieder her, die bei dem missglückten Selbstmordversuch zerstört wurden. Trotz all der vielen sichtbaren Schäden in Katies Gesicht, streifte die Kugel jedoch nur das Hirngewebe und verletzte das Gehirn nicht weiter.