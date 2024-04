Medienberichte über Massendoping-Verdacht in China

23 chinesische Top-Schwimmer sollen nach Medienberichten trotz positiver Dopingtests unbestraft geblieben sein.

Den Berichten zufolge habe die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA in der Sache auf eigene Ermittlungen verzichtet und der Darstellung der chinesischen Behörden vertraut, die verunreinigte Mahlzeiten in einem Athletenhotel als Ursache der Positivtests angab.

Verbotenes Herzmittel

Nach Recherchen der ARD-Dopingredaktion und der "New York Times" sollen die Schwimmerinnen und Schwimmer bei einem nationalen Wettkampf in China Anfang 2021 positiv getestet worden sein. Bei dem Wettkampf in Shijiazhuang soll das verbotene Herzmittel Trimetazidin gefunden worden sein. Bei Olympia in Tokio im Sommer 2021 gewann das 30-köpfige chinesische Team sechs Medaillen, darunter dreimal Gold.