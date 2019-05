Medaillensatz für Adrian Nigsch

Beim zweiten der vier Qualifikationsturniere für die Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Oktober, konnten sich die Vorarlberger Karatekas wieder ausgezeichnet in Szene setzen.

Der Euro Cup in Zell am See ist für die heimischen Nachwuchsathleten immer ein guter Boden um einerseits Erfahrung zu sammeln und auch für das KARATE AUSTRIA Ranking Punkte zu sammeln.