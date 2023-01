Medaillenregen für die heimischen Judokas

Acht Edelmetalle haben die Nachwuchsathleten geholt.

Bei den diesjährigen ÖM der U18 und U23 von 28. bis 29.01.2023 in der Reichenfeld-Halle in Feldkirch haben die Vorarlberger Judokas ihren Heimvorteil voll genutzt. Mit insgesamt acht Medaillen steht fest, Vorarlberg wird in den kommenden Jahren im österreichischen Judosport viel mitbestimmen.