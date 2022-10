Medaillenregen für den Tischtennisclub Rankweil

Der Veranstalter nutzte den Heimvorteil bei den Nachwuchstitelkämpfen voll aus.

RANKWEIL. Ein wahrer Medaillenregen gab es für den Veranstalter Tischtennisclub Rankweil bei den Nachwuchstitelkämpfen in der Sporthalle der Mittelschule Rankweil. Vierzehn Stunden kämpften die jungen Talente in dieser Sportart in den Altersstufen der Unter-11-, Unter-13-, Unter-15-, Unter-17-, und der Unter-19-Jährigen um die drei Stockerlplätze. Mehr als zwanzig freiwillige Helfer vom TTC Rankweil sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Vorarlberger Meisterschaften. Nicht weniger als acht Goldene, dreimal Silber und gleich neun Bronzemedaillen holten die Rankweiler Nachwuchssportler. Sportchef Robert Matloszkovsky durfte mit den gezeigten Leistungen seiner noch jungen Spieler ein mehr als zufriedenes Resümee ziehen. „Das ist die Bestätigung einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit der letzten Jahre in unserem Klub“, kennt TTC Rankweil Obmann Christoph Entner das Erfolgsrezept. Der Nachwuchs vom TTC Rankweil gehört landesweit zu den besten Vereinen. Fast dreißig Kindern und Jugendlichen wird in der Marktgemeinde eine bestmögliche Ausbildung in allen Altersstufen garantiert. Neben den wöchentlichen Trainingseinheiten werden seit geraumer Zeit auch individuale Formüberprüfungen angeboten und auch umgesetzt. Je zweimal Gold holten die jungen Rankweiler Finn Twupack, Clemens Bänkbauer und das U-19-Duo Gabriel Prettner und Jakob Sonderegger. Bänkbauer holt neben zwei ersten Plätzen mit seinem Partner Aaron Entner in der U-17 im Doppel die Bronzene. Stark präsentierte sich auch die erst 10-jährige Rankweilerin Barbara Häusle. Gleich dreimal Rang drei in zwei höheren Altersstufen zeugt in noch jungen Jahren von einer großen Zukunftshoffnung. Erfolgreichste Sportlerin der Titelkämpfe in Rankweil war Vierfach-Landesmeisterin Viola Amann. Die Feldkircherin stand in der U-15-Kategorie und U-17-Klasse jeweils im Einzel und Doppel am obersten Thron. Im Zweier-Bewerb gewann Amann mit Clemens Bänkbauer und der Altacherin Maya Dünser.VN-TK